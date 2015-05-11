10 نصائح لتنمية عقل وشخصية طفلك

التربية من أصعب المهام التى يقوم بها الأبوان، وهى تؤثر على قدرات الطفل وشخصيته وتكوينه النفسى والعقلى.

وفى هذا السياق، يقدم المدرب النفسى للأطفال أحمد إبراهيم، بعض النصائح التى تؤثر فى نفسية الطفل وتساعد على تنمية عقله، ومنها:

١- كن له قدوة:

>التقليد من خصائص الأطفال، فالأطفال يراقبون سلوك الكبار من قول وفعل ويحاولون تقليده فكن له خير قدوة وأحسن فعل.

٢-العدل بين الإخوة:

>وهذا الأساس له أثر فى مسارعة الأبناء إلى البر والطاعة ويجب أن يسود العدل العاطفى فى تعامل الأبوين مع الأبناء وليس العدل المادى فقط.

٣- ساعده على البر والطاعة

>فلا تكلفه ما لا يطيق ولذا فإن عليك أن تحاول إعطاءه الأوامر فى الوقت المناسب.

٤- خاطبه على قدر عقله

>لأن للطفل طاقة لا يمكن له تجاوزها، وبالتعامل مع الطفل على قدر عقله يسهل حل كثير من المشكلات، إذ أننا نرتكب خطأ فادحا عندما نحاسب الطفل على أنه ناضج كالكبار، ونلزمه بما يجب أن يلتزم به الكبار.

٥- صاحبه والعب معه

>ولمصاحبه الطفل دور كبير فى التأثير عليه، فالصديقان يتعلمان من بعضهما، ومن واجب الوالدين فى هذا المجال تأمين الصديق لطفلهما، حتى لا يقع مع أصدقاء السوء، وإذا لم تجد أصدقاء صالحين لطفلك فبادر إلى معلم صالح يساعدك.

٧- أدخل السرور والفرح عليه

>السرور والفرح لهما دور عجيب فى نفس الطفل، ويؤثران فيه تأثيرا قويا، فالأطفال يحبون المرح والفرح، لأن ذلك يعطيهم الانطلاق والحيوية.

٨- ازرع التنافس الهادف بين أطفالك

>إن التنافس يحرك نفوس الأطفال وهناك مشاعر وطاقات لا تخرج إلا بالمنافسة.

٩- تجنب لومه وعتابه

>لا تكن دائم اللوم والعتاب لطفلك، ولا توبخه كثيرا، وحاول أن تتمالك نفسك وأعصابك وتحدث معه بالعقل والهدوء حتى عندما يخطئ.

١٠- امدحه وأثن عليه

>إن لمدح الطفل والثناء عليه الأثر البالغ فى تحريك شعوره.