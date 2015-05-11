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ولى عهد أبو ظبى يهنئ محمد بن راشد لنيله شخصية العام الثقافية

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ولى عهد أبو ظبى يهنئ محمد بن راشد لنيله شخصية العام الثقافية ولى عهد أبو ظبى يهنئ محمد بن راشد لنيله شخصية العام الثقافية
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ونيله شخصية العام الثقافية، هو تكريم وتقدير للإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة التى يتحلى بها والذى تمكن من خلالها وفى فترات قياسية من إحداث نهضة شاملة تقف الثقافة فى طليعتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض مساء اليوم لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها التاسعة.

وقال بن زايد: إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعبر دوما بإنجازاته ومبادراته ومواقفه فى كافة المجالات عن الرؤية المبدعة الباحثة دوما عن تحديات جديدة تتخطاها وآفاق بعيدة ترتادها وصولا إلى العالمية.

وأضاف ولى عهد أبوظبى: أبارك للشعب الإماراتى ولكل مبدع ومبتكر فى عالمنا هذا الفوز الذى لاقى أهله كما أبارك لجميع الفائزين بدورة هذا العام من الجائزة من مبدعين ومفكرين وأدباء يسهمون فى الارتقاء بالوعى الفكرى والثقافى العربى.

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مصر 365