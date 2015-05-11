"اليوم السابع" : سقوط الوزير العنصرى

تحت عنوان "سقوط الوزير العنصرى" يرصد "اليوم السابع" فى عدد غد عاصفة الانتقادات التى لاحقت وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بعد تصريحه الذى الذى قال فيه إن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضيا، و"كفاية إنه اتربى"، ومطالبة عدد من القوى السياسية والأحزاب بإقالة الوزير من منصبه.

وتقرأ فى عدد الثلاثاء، تفاصيل رفض تظلم لاعب الأهلى والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، على قرار التحفظ على أمواله، وتأكيدات لجنة حصر أموال الإخوان وجود صلة بين شركة السياحة التى يشارك فيها نجم الأهلى السابق، والجماعة الإرهابية.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ـ سقوط الوزير العنصرى.. مين اللى قال الدنيا دى وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد ؟ عاصفة هجوم تطلب إقالة وزير العدل بسبب تصريحاته الطبقية.. ونقيب الزبالين لمحفوظ صابر: "ابنى ممكن يكون اشطر من ابنك ومهمتنا إن إحنا ننضفكم"

>

ـ صحفى "الجزيرة": القناة زودت أنصار الإخوان بكاميرات ومعدات.. محمد فهمى لـ"روبرت فيسك": الشبكة القطرية تلعب دوراً خطيراً فى مصر وتجاوزت حدود تحدى الحكومات

>

ـ رعب بسبب عطل كاميرات المراقبة.. وكسة ماسبيرو.. محلب حذر قبل شهر: خلو بالكم من محولات كهرباء التلفيزيون

>

ـ وسط اتهامات بتزوير اللائحة وتبديد أموال الحزب.. السيد البدوى فى مرمى نيران إصلاحيى "الوفد"

>

ـ إفيهات جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء.. متهم للقاضى: "سلمت نفسى ليلة الدخلة".. والمحكمة: "ومستعجل لية"

>

ـ "التعليم" تستعين بـ"العربية للتصنيع" لمواجهة الغش الإلكترونى.. محب الرافعى : خاطبنا "الكهرباء" لتأمين التيار فى لجان الثانوية.. والانتهاء من 75% من أسئلة الامتحانات

>

ـ تأييد حبس علاء عبدالفتاح سنة مع الإيقاف.. "النقض" ترفض طعن الناشط على قرار حبسه فى حرق مقر "شفيق"

>