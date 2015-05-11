موجز أخبار محافظات مصر.. مصرع طفلتين فى انفجار بمزرعة مستشار بالبحيرة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، من "ص.ن.س" عامل زراعى، ومقيم نجع كاتب دائرة قسم شرطة ثان العامرية الإسكندرية، بأنه أثناء لهو نجلتيه كل من "ش.ص.س"، و"ش.ص.س" بجسم غريب (صغير الحجم) أمام منزله داخل مزرعة المستشار "ع.ى" الكائنة بمنطقة الوادى الفارغ دائرة المركز، انفجر فيهما مما أدى لوفاتهما فى الحال.

وسادت حالة من الفوضى فى مدرسة قليوب الصناعية، إثر قيام مدير المدرسة بضبط طالب جامعى يؤدى الامتحان بدلاً من شقيقه بالصف الثانى الثانوى الصناعى، حيث تم ضبط الطالب وتحريز ورقة الإجابة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن قوات الأمن نجحت فى إلقاء القبض على 4 عناصر يشتبه فى انتمائهم لتنظيم بيت المقدس الإرهابى. جاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة للقوات تواصلت على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث أكدت المصادر أن أحد المشتبه فيهم متهم بالتورط فى تنفيذ عملية اغتيال ضابط مرور ومخبر على المعاش وسط مدينة العريش.

وأحبطت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء 3 محاولات جديدة لاستهداف القوات بعبوات ناسفة زرعتها مجموعات إرهابية على طريق القوات بمنطقة الشيخ زويد.

وأكد العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، انفجار محدثى صوت أمام مقر إدارة النجدة بمدينة أسوان، دون إصابات.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجهولين زرعوا 4 عبوات محلية الصنع على بعد حوالى 5 أمتار من بوابة إدارة النجدة بمدينة أسوان، وانفجرت منهم اثنتان، دون إصابات.

وإلى أهم الأخبار:

مصرع طفلتين نتيجة انفجار لغم أمام مزرعة مستشار بالبحيرة

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انتحار رقيب شرطة بالشرقية بسبب رفض زوجته العودة معه لمنزل الزوجية

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سقوط 4 يشتبه فى انتمائهم لتنظيم بيت المقدس وتدمير 7بؤر إرهابية فى سيناء

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إحباط 3 محاولات إرهابية لاستهداف قوات أمنية بشمال سيناء

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"الحماية المدنية": انفجار محدثى صوت والتعامل مع آخرين أمام "نجدة أسوان"

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التربية والتعليم: طالب ثانوى أشعل النيران بكنترول مدرسة بالسويس

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توزيع أوراق امتحان الإنجليزى للفصل الأول بدلا من الثانى بالإسكندرية

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ضبط طالب جامعى يؤدى الامتحان بدلا من شقيقه بالصف الثانى الثانوى

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إصابة 3 صيادين بلدغات سمكة سامة فى البحر الأحمر ونقلهم إلى المستشفى

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ضبط شواهد أثرية و5 متهمين بينهم دجال ينقبون عن الآثار فى الشرقية

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توقف قطارات الصعيد نصف ساعة بعد سقوط شجرة على شريط السكة الحديد بسوهاج

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موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

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أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية وارتباك فى الحركة المرورية

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مصادر: اجتماعات الدعوة السلفية بالمساجد سبب إقالة وكيل أوقاف الإسكندرية

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وزير الإسكان: لا تباطؤ فى عقود مشروعات القمة الاقتصادية بشرم الشيخ

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عودة 164 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 77 غادروا متسللين

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مؤتمر صحفى لإطلاق "رالى الفراعنة" من مطروح بمشاركة 700 متسابق

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