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ضبط 3 أسلحة و833 مخالفة مرورية و400 لتر سولار فى حملة أمنية ببنى سويف

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ضبط 3 أسلحة و833 مخالفة مرورية و400 لتر سولار فى حملة أمنية ببنى سويف ضبط 3 أسلحة و833 مخالفة مرورية و400 لتر سولار فى حملة أمنية ببنى سويف
تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، من ضبط عاطل وفلاحين بحوزتهم 3 أسلحة نارية (فرودة) و12 طلقة.

كما ألقى القبض على كل من أحمد.ش 27 عامًا فنى أجهزة كهربائية يقيم قرية طحا بوش بمركز ناصر مطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه فى قضية رقم2048 لسنة 2015 (مشاركة فى تظاهرات دون ترخيص واستعمال القوة)، ربيع.ح 30 سنة، قرية السعادنة مركز بنى سويف، بحوزته 400 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، هشام.ع 30 سنة كوم الرمل، الجمهود، مركز الفشن، 500 قرص مخدر، طه ش 35 سنة، أشمنت مركز ناصر، 250 جرام حشيش، محمد.س 35 سنة فلاح، بندر ناصر، مطلوب ضبطه لاتهامه فى جناية إحداث عاهة مستديمة، بالإضافة إلى تحرير 833 مخالفة مرورية وتنفيذ 659 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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