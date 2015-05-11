محافظ القليوبية لأصحاب المكامير: لن يسمح باختراق القانون.. وزمن الانحلال انتهى

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أثناء لقائه وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، لمناقشة أصحاب المكامير والأهالى المتضررين بالمحافظة، "زمن الانحلال خلص، ولن يتم السماح باختراق القانون فى المكامير".

فيما قام وزير البيئة بتهدئة الأهالى قائلا، إن لم تهدأوا ونصل سويا لحل، سيتم تطبيق القانون، وقرار المحافظ بإغلاق المكامير نهائيا، فأنا مكلف من مجلس الوزراء بحل المشكلة وأنتم لا تساعدونا، فالمشكلة مشكلتنا جميعا".

واستمع الوزير لأفكار لأهالى، وآرائهم حول وضع الحلول للمشكلة لانتهاء معاناتهم.