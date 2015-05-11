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الأردن ينفى تواجد عسكرى أمريكى على الحدود الأردنية السورية

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الأردن ينفى تواجد عسكرى أمريكى على الحدود الأردنية السورية الأردن ينفى تواجد عسكرى أمريكى على الحدود الأردنية السورية
نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) اليوم الاثنين نفيا قاطعا الأنباء التى ترددت عن أن هناك تواجدا عسكريا أمريكيا على الحدود مع سوريا.

وقال مصدر عسكرى أردنى – فى تصريح له – "إن الأنباء التى ترددت فى هذا الشأن هى محض خيالات من ناشريها"..نافيا وجود أى جندى أمريكى أو من أية جنسية أخرى على الحدود مع سوريا أو أى حدود مع دول مجاورة..ومشددا فى الوقت ذاته على أن القوات المسلحة الأردنية قادرة على حماية حدودها والتعامل مع أى تهديد ومن أية جهة كانت.

وكانت قد ترددت أنباء عن انتشار عسكريين وخبراء أمنيين أمريكيين بكثافة على حدود الأردن مع سوريا ، فى إطار عمليات مشتركة بين الجانبين لتأمين حماية الحدود الأردنية إلى جانب مشاركتهم فى المهام التدريبية الجارية فى المنطقة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى استعدادها للبدء بتدريب ما وصفتها بقوات المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم داعش فى كل من الأردن وتركيا.
>ومن المعروف أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنفذ بالتعاون مع الجانب الأمريكى حاليا فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2015 للعام الخامس على التوالى بمشاركة 10 آلاف جندى من 18 دولة عربية وأجنبية.

ويشارك فى التمرين - الذى يستمر حتى التاسع عشر من مايو الجارى - دول الأردن ، ، الكويت ، البحرين ، قطر ، ، الإمارات ، لبنان ، العراق ، بريطانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، باكستان ، أمريكا ، كندا ، بلجيكا ، بولندا، أستراليا وممثلون عن الناتو.
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