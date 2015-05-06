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لحواء.. كيف تتجنبين أمراض القلب عند بلوغ سن اليأس؟

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لحواء.. كيف تتجنبين أمراض القلب عند بلوغ سن اليأس؟ لحواء.. كيف تتجنبين أمراض القلب عند بلوغ سن اليأس؟
سن اليأس أحد المراحل العمرية التى تمر بها النساء والتى تساهم فى تعرضها لبعض المشاكل الصحية.

فى سن اليأس يزيد تعرض المرأة للإصابة بقصور فى القلب


>قال الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد، إنه وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية فإن النساء عند بلوغهن سن اليأس يكن أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب نظرًا لأن هذه المرحلة يقل فيها الهرمون الأنثوى الذى يعمل على حماية المرأة من الإصابة بالقلب.

أهم عومل الخطر الذى تؤدى لإصابة المرأة بمرض القلب عند سن اليأس


>ويستكمل د. عمرو، قائلا: هناك بعض عوامل الخطر التى تزيد من فرص تعرض المرأة عند بلوغها سن اليأس للإصابة بقصور القلب وأهمها:
>1) ارتفاع ضغط الدم.
>2) مرض السكر.
>3) ارتفاع نسبة الكولسترول الضار بالدم.
>4) زيادة الوزن والإصابة بالبدانة.
>5) التدخين.

نصائح وإرشادات ضرورية يجب مراعاتها للوقاية من قصور القلب
>ويتابع د. عمرو، قائلا: هناك بعض الإرشادات التى يجب على النساء مراعاتها عند اقترابهن من سن اليأس أو أثناءه وأهمها:
>1) المتابعة الدورية لقياس نسبة الكولسترول بالدم وكذلك السكرى والضغط.
>2) الاهتمام بأن يكون وزنها مثاليًا وتجنب البدانة.
>3) ممارسة الرياضة بصفة دورية.
>4) الابتعاد عن التدخين نهائيًا سواء الشيشة أو السجائر وكذلك التدخين السلبى.

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