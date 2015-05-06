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حبس ضابطى شرطة وتاجر لاتهامهم بسرقة سيارة 4 أيام

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حبس ضابطى شرطة وتاجر لاتهامهم بسرقة سيارة 4 أيام حبس ضابطى شرطة وتاجر لاتهامهم بسرقة سيارة 4 أيام
أمرت نيابة القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، بحبس ضابطين شرطة وتاجر سلاح، فى اتهامهم بسرقة سيارة bmw. ،4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن داهمت منزل تاجر سلاح وسيارات مسروقة بمصر القديمة، ولم تعثر على شىء، لكنهم وجدوا سيارةbmw أمام مسكنه وبسؤاله قال إنها ملك ضابط شرطة يدعى ا.ا، وباستدعائه أقر بأنها ملك صديقه ر.ا ضابط شرطة، والذى طلب منه أن يركنها لديه، حتى أن ينتهى من إجراءاتها الرسمية .

وبسؤال طارق بهجت وكيل نيابة مصر القديمة للضابط الثانى أكد إنها سيارته واشترها من أحد المواطنيين فى 2013، وسدد 80 ألف جنيه من إجمالى ثمنها وهو 160 ألف جنيه، ولم يستطيع التواصل مع هذا الشخص، ولم يتحصل منه على أى أوراق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الوراق، فأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات.

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مصر 365

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