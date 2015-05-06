رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية: "الوقت مش مناسب لرفع رواتب الطيارين"

أكد الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مطالب الطيارين الذين تقدموا باستقالاتهم من أجل رفع أجورهم تأتى فى وقت غير مناسب فى ظل ما تمر به الشركة من خسائر مالية عقب ثورة يناير وما تلتها من أحداث.

وأوضح النحاس فى تصريح صحفى له اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذى كان مقررًا عقده مع رابطة الطيارين لم يكن مدرجًا على جدول أعماله المطالبة بمساواتهم بنظرائهم فى الشركات الأخرى فى ظل ما تمر به الشركة والبلاد من أوضاع.

وأشار النحاس إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل المختصين بمصر للطيران ووزارة الطيران المدنى لبحث تلك المطالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى واقعة تقديم الطيارين باستقالاتهم.

تفاصيل استقالة 224 طيارًا من "مصر للطيران".. طيارو الشركة يطالبون برفع رواتبهم من 11 ألف دولار إلى 15.. والمساعدون إلى 7500 دولار بدلا من 3500 مساواة بالشركات الأجنبية..والفصل فى الاستقالة خلال 45 يوما

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