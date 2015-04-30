القبض على الضابط المحال للاحتياط قاتل والده وزوجة أبيه فى كفر الشيخ

ألقت مباحث الرياض فى كفر الشيخ برئاسة المقدم هيثم الهياتمى رئيس المباحث ومعاونيه القبض على عصام عابدين، ضابط الشرطة المحال للاحتياط، الذى قتل والده وزوجة والده وأصاب شقيقيه بطلقات ناريه اليوم لخلافات أسرية. وتجرى الآن عمليات جراحية لشقيقيه بمستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بأن المقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث الرياض، تم إبلاغه بمصرع عابدين عبد العاطى خيرت 50 سنة وسومة شعبان حميدة 45 سنة، وإصابة كل من إيهاب عابدين نجل الأول، وهبة ، على يد عصام نجل القتيل، ضابط شرطة محال للاحتياط، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم، مما أدى بالقاتل إلى إطلاق النيران على والده وزوجته وإصابة آخرين. وتم نقل المصابين وجثث القتيلين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بمتابعة المصابين، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

- ضابط شرطة محال للاحتياط يقتل والده وزوجته ويصيب شقيقه وجارته بكفر الشيخ