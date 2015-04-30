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خلى بالك.. مش كل الناس ينفع تعمل ليزر للتخلص من التجاعيد

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خلى بالك.. مش كل الناس ينفع تعمل ليزر للتخلص من التجاعيد خلى بالك.. مش كل الناس ينفع تعمل ليزر للتخلص من التجاعيد
قد تعانى نسبة كبيرة من السيدات من تجاعيد الوجه، نتيجة للعديد من العوامل منها الضغوطات النفسية وبعض الأسباب العضوية وتقدم السن.

وحول هذا يقول الدكتور أسامة الشحات أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل كلية الطب القصر العينى: إن تجاعيد الوجه تنقسم إلى رفيعة وعميقة، ويعد الليزر من أفضل العلاجات المستخدمة للتخلص من التجاعيد الممتدة من أسفل الأنف على جانبى الفم، وتجاعيد حول العينين والجبهة، لافتا أنه يتم استخدامه للأشخاص فوق سن الـ35 عاما.

ويتابع د.أسامة الشحات أن إجراء الليزر للحالات التى تم ذكرها، يعالجها بنسبة كبيرة وذلك بعد 3 إلى 4 جلسات، ولكن بعد فترة من تحسن التجاعيد تعود مرة أخرى بشكل خفيف بعد سنة أو سنتين من العملية.

يوضح أستاذ جراحة التجميل أن هناك بعض الأشخاص لا يجب أن يجروا الليزر، وهم الذين لديهم قابلية للتصبغات الجلدية والأكثر عرضة للإصابة بالحساسية والتهابات الجلد، لأن إجراء الليزر يزيد من مضاعفات التجاعيد ويحدث مشاكل فى الجلد.

يوصى الطبيب الأشخاص الذين يجرون الليزر باتخاذ بعض الاحتياطات كعدم التعرض للشمس وحرارة الجو، وعدم الخروج فى فترات الذروة واستعمال واقى الشمس.
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