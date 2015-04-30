لمريض السكر: حط بودرة تلك علشان تحمى نفسك من القدم السكرى

فى فصل الصيف يكون مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالتهابات البكتيرية التى قد ينتج عنها بعض المضاعفات.

وحول هذا يقول الدكتور هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء أن مرضى السكر أكثر عرضة فى فصل الصيف للإصابة بالالتهابات الميكروبية والفطرية وهذه الالتهابات قد تعرض المريض إلى الإصابة بالقدم السكرى.

ولهذا يوصى د.هانى نعيم باتباع بعض النصائح للوقاية من الالتهابات الفطرية، كغسيل القدمين يوميًا جيدًا، وتجفيفهما خاصة ما بين الأصابع، لأنها من أكثر الأماكن التى تكون منشأ للبكتيريا، والاحتفاظ برطوبة الجلد وحمايته من التشققات التى تكون منفذ لدخول الميكروبات عن طريق استخدام كريم مرطب للقدمين مرة أو مرتين يوميًا.

ويضيف استشارى أمراض السكر والغدد الصماء أنه يجب إستخدام بودرة مضادة لفطريات القدمين أو بودرة التلك داخل الحذاء ويفضل ارتداء الجوارب طوال الوقت للحفاظ على رطوبة القدمين، وفى حالة ظهور أى بقع حمراء أو بيضاء ما بين أصابع القدم فمن الضرورى زيارة طبيب السكر أو الأمراض الجلدية.