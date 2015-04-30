بالصور.."غرب المحلة" التعليمية تحصد المركز الأول بمسابقة المدينة المرورية

فازت إدارة غرب المحلة التعليمية برئاسة محمد فاروق حماد بالمركز الأول للعام الرابع على التوالى على مستوى الجمهورية فى مسابقة المدينة المرورية والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم لمستوى رياض الأطفال بعدما حصلت على المركز الأول على مستوى مديرية التعليم بالغربية والتى مثلها فيها مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات.

أطفال يمثلن دور عمال بمحطة وقود سيارات

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية قد نظمت مسابقة المدينة المرورية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وفاز مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بالمركز الأول وتم تصعيد المدرسة للمنافسة على المركز الأول فى المسابقة على المستوى الجمهورية ونجحت المدرسة فى حصد المركز الأول.

وتم تكريم المدرسة فى الاحتفالية التى نظمت اليوم الخميس بنادى اتحاد الشرطة وتسلم مسعد جودة مدير المدرسة درع المسابقة .



>

درع وزارة الداخلية الذى تم منحه للمدرسة الفائزة بمسابقة المدينة المرورية



>

طفل يمثل دور ضابط مرور



>

دروع وزارة الداخلية للفائزين فى مسابقة المدينة المرورية



>

أطفال يمثلن دور ضباط بالحماية المدنية



>

درع وزارة الداخلية للفائزين



>

أطفال يقودون سيارة ملاكى فى مسابقة المدينة المرورية



>

أطفال يمثلن دور المسعفين



>

طفل يمثل دور عامل فى محطة تموين سيارات



>

طفلتين يمثلن دور طبيبة وممرضة