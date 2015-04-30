سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يعقد اجتماعا لمناقشة آليات مواجهة الفساد

عقد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث مكافحة مظاهر الفساد.

ناقش الاجتماع استراتيجيات اللجنة الفرعية التى انبثقت من اللجنة الوطنية والتى جمعت جميع مظاهر الفساد بالدولة والأسباب الحقيقية له ثم وضع مجموعة من الأهداف التى بتحقيقها يتم القضاء على الفساد على مستوى الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع وضع سياسات تنفيذية لتطبيق هذه الأهداف ووضع مدى زمنى لها ليصبح هناك أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ومن أهم الأهداف التى وضعتها اللجنة الفرعية الارتقاء بمستوى الجهاز الإدارى والحكومى للدولة، والارتقاء بالمستوى المعيشى للجماهير وتحقيق العدالة الاجتماعية، تطوير الإجراءات الإدارية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور، سن القوانين والتشريعات التى تواجه الفساد، ومشاركة المنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع أنه يجب احتواء هذه الإستراتيجية لإنهاء الفساد بأشكاله المختلفة ويأتى ذلك بالمصارحة عن أى نوع من أنواع الفساد ليتم العمل عليها وسد ثغراتها ويبدأ بعمل مقترحات لتغيير وتطوير الهيكل التنظيمى لعدد من أجهزة الدولة.

كما أشار إلى أن الدولة بصدد تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل، وسيم إقامة اجتماعات دورية بهذا الشأن ورفع تقرير مفصل للسيد المحافظ لتنفيذ تلك الاهداف .



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اجتماع سكرتير عام المحافظة لمناقشة آليات مواجهة الفساد



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مديرى المديريات خلال الاجتماع