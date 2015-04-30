ضبط 54 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بالعلمين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة بالكمين المعد بالكيلو 120 الساحلى، من ضبط سيارتين محملتين بـ54 ألفًا و500 علبة سجائر، مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط السيارة رقم 16490 نقل البحيرة، وفر قائدها هاربًا تاركًا السيارة، وضبط السيارة رقم 2681 س ن ف، قيادة "عمرو ش ع ا"، 36 سنة، سائق مقيم عزبة سيدى شحاتة، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبصحبته "خالد ا ع ع"، 26 سنة، حاصل على دبلوم صنايع مقيم بشارع الشهيد أحمد إسماعيل، المنتزه بالإسكندرية.

تبين أن السيارتين محملتان بعدد 109 كراتين سجائر أجنبية الصنع، وبداخل كل كرتونة 50 قاروصة، بإجمالى 54 ألفًا و500 علبة سجائر، مختلفة الأنواع والماركات، وغير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما وآخرين للسجائر المضبوطة، وإدخالها البلاد بطرق غير شرعية، دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات والمتهمين، بقسم شرطة العلمين تحت تصرف النيابة، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامى.

كلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط قائد السيارة الأولى الهارب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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