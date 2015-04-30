عامل يقتل "مسن" بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، غموض العثور على جثة مسن بالمعاش مسجاة على الأرض داخل الزراعات بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بعثور أهالى ناحية روافع القصير على جثة ملقاة بالزراعات بذات الناحية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث وقاده الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج والنقيبان أحمد طلعت وأحمد تعيلب معاونى مباحث المركز بوجود جثة مسجاة على ظهرها لشخص فى العقد السادس من العمر يرتدى كامل ملابسه، حيث تبين أنها لـ "رشاد الدين ع ى" 66 عاما بالمعاش ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج وبمناظرتها تبين إصابتها "بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى".

بسؤال شقيق المتوفى اتهم "خلف.ش.ه" 42 عاما عامل ويقيم بناحية روافع القصير دائرة المركز بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2587 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لمشرحة مستشفى سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبى المفصل على جثة المتوفى.