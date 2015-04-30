أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مجند متهم بإدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين بقسم شرطة إمبابة

Google+ Print
حبس مجند متهم بإدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين بقسم شرطة إمبابة حبس مجند متهم بإدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين بقسم شرطة إمبابة
أمر أحمد شحاتة وكيل أول نيابة إمبابة، تحت إشراف أحمد ثروت مدير النيابة بحبس مجند بقوة قسم إمبابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمحاولة إدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين على ذمة قضية بقسم إمبابة.

وكانت بداية الواقعة أثناء محاولة المتهم "عيد عبد السلام" مجند بقوة قسم إمبابة، إدخال زيارة عبارة عن مأكولات لأحد المحتجزين بديوان القسم على ذمة أحد القضايا، وأثناء ذلك ارتاب الضابط النوبتجى فى الزيارة.

وبتفتيشها من قبل الضابط عثر بداخلها على 50 قرص مخدر حاول المتهم إدخالهم الحجز, وبسواله أنكر علاقته بالمضبوطات, مؤكدا أنه لا يعلم شىء عن تلك الأقراص, فقام الضابط بتحرير مذكرة وإحالته الى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365