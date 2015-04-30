حبس مجند متهم بإدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين بقسم شرطة إمبابة

أمر أحمد شحاتة وكيل أول نيابة إمبابة، تحت إشراف أحمد ثروت مدير النيابة بحبس مجند بقوة قسم إمبابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمحاولة إدخال أقراص مخدرة لأحد المحجوزين على ذمة قضية بقسم إمبابة.

وكانت بداية الواقعة أثناء محاولة المتهم "عيد عبد السلام" مجند بقوة قسم إمبابة، إدخال زيارة عبارة عن مأكولات لأحد المحتجزين بديوان القسم على ذمة أحد القضايا، وأثناء ذلك ارتاب الضابط النوبتجى فى الزيارة.

وبتفتيشها من قبل الضابط عثر بداخلها على 50 قرص مخدر حاول المتهم إدخالهم الحجز, وبسواله أنكر علاقته بالمضبوطات, مؤكدا أنه لا يعلم شىء عن تلك الأقراص, فقام الضابط بتحرير مذكرة وإحالته الى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.