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النيابة تباشر التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل والدتها فى المقطم

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النيابة تباشر التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل والدتها فى المقطم النيابة تباشر التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل والدتها فى المقطم
يباشر المستشار شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل والدتها عقب مساعدة زوجها لها على ارتكاب الواقعة بمنطقة المقطم .

كان تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا يفيد بعثور جثة لسيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من أفراد المباحث لمكان الحادث، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأمرت النيابة عقب معاينة الجثة ، بتشريحها ثم دفنها ، وتحريات المباحث، وسماع أقوال أسرة المجنى عليها بشان الواقعة.

واثبت تحريات افراد الشرطة ، أن المجنى عليها استدعت زوج ابنتها "ربة منزل" لإنهاء الخلافات الزوجية مع نجلتها «المتهمة الأولى»، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما ،فقامت ابنتها بشنقها بحبل، وقاما الاثنين بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها، التى تتحلى بها الأم، ومبلغ مالى وفرا هاربين.

وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على المتهمين ، بعد الحصول على اذن نيابة .

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مصر 365