لو عندك نمش.. اعرف جالك إزاى وتعالجه بإيه

النمش

النمش أحد المشاكل الجلدية التى تؤرق من تصيبه خاصة المرأة ويسعى الكثيرون للتخلص من هذه المشكلة.>وحول هذه المشكلة يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن النمش عبارة عن بقع صغيرة تملئ الوجه تحت العينين وفى الوجنتين وأحيانًا فى بعض الحالات تمتد إلى باقى الوجه والجسم.

ويستكمل د. قدح قائلاً: "هناك فرق بين الكلف والنمش، مشيرًا إلى أن الكلف يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية والتى تحدث أثناء فترة الحمل.

أسباب ظهور النمش

أهم طرق الوقاية والعلاج

>ويتابع قدح قائلاً: "هناك بعض الأسباب الذى تساهم فى ظهور النمش بالوجه وأهمها":>1) الأسباب والعوامل الجينية.>2)التعرض للشمس لفترات طويلة.>وأشار د. قدح قائلاً: "يتم علاج النمش حسب درجة الإصابة من خلال الوسائل التالية":>1)استخدام جلسات ليزر.>2) جلسات التقشير الكيمائى الذى يستخدم حمض الجليكولد وبعض المواد المقشرة الأخرى.>3)استعمال كريمات الحماية من الشمس لمنع زيادة انتشار النمش والحفاظ على نتائج أفضل لجلسات الليزر والتقشير.