بالفيديو والصور.. لقطات من داخل القصر الملكى بمدريد على هامش زيارة السيسى

>ينشر "اليوم السابع" لقطات من داخل القصر الملكى فى مدريد، الذى تم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى به، وذلك لعقد جلسات مباحثات ثنائية مع الملك الإسبانى فليبى السادس، ويشارك فى هذه المباحثات من الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، والسفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويعد القصر الملكى فى مدرير هو المقر الرسمى لملوك إسبانيا، ويقع القصر فى ساحة الشرق فى قلب العاصمة مدريد فى إسبانيا، ويعتبر ذا وظائف تشريفية فقط، وتتكون الواجهة المطلة للقصر على الفناء الداخلى من ثلاثة مستويات، كما يعد القصر واحدا من أكبر القصور فى أوروبا الغربية بعد قصر اللوفر.



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القصر الملكى بمدريد



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داخل القصر الملكى



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القصر الملكى الإسبانى يستعد لاستقبال الرئيس السيسى



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حرس الشرف قبل وصول الرئيس السيسى

- بالفيديو.. "اليوم السابع" فى جولة داخل حديقة القصر الملكى بمدريد