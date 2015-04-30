أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حكم بالحبس3سنوات على طفل بالابتدائى بسبب شقاوته فى المدرسة بالمنصورة

Google+ Print
حكم بالحبس3سنوات على طفل بالابتدائى بسبب شقاوته فى المدرسة بالمنصورة حكم بالحبس3سنوات على طفل بالابتدائى بسبب شقاوته فى المدرسة بالمنصورة
اكتشفت أسرة طالب بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لحى غرب المنصورة، صدور حكم قضائى بالحبس لمدة ثلاثة سنوات لنجلها بسبب اللعب مع زملائه.

وفوجئت أسرة الطالب "أحمد.ع" 11 سنة بالصف السادس الابتدائى أثناء إنهاء إجراء بعض الأوراق لنجلها، أن الإدارة التعليمية تخبرها بأنه صادر بحقه حكم قضائى فى الجنحة رقم 24602 لسنة 2014 قسم أول المنصورة بالسجن ثلاثة سنوات، وبصدور الحكم فى شهر أبريل الحالى وغرامة ألف جنيه، وبالبحث حول الواقعة اكتشفت الأسرة أن الواقعة ترجع إلى فترة وجود نجلهم داخل المدرسة وأثناء لعبه مع أحد زملائه أصيب بكسر فى ذراعه، وقامت إدارة المدرسة بإخبار والدة الطفل المصاب وقامت بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد الطفل المتهم، واستمرت الدعوى حتى وصلت إلى محكمة الجنح وصدر الحكم ضده بالحبس.

وانتقد عدد من الحقوقيين الواقعة وإدارة المدرسة، وقالوا إنها يجب أن تحاكم فى الواقعة نتيجة الإهمال لأن جميع الطلاب تحت إشرافها أما أن تصل الواقعة إلى المحاكمة فهى كارثة أخرى .


>- تشييع جثمان طفل الشرقية.. والأسرة: كنا متواجدين على بعد متر من الانفجار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365