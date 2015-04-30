حكم بالحبس3سنوات على طفل بالابتدائى بسبب شقاوته فى المدرسة بالمنصورة

اكتشفت أسرة طالب بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لحى غرب المنصورة، صدور حكم قضائى بالحبس لمدة ثلاثة سنوات لنجلها بسبب اللعب مع زملائه.

وفوجئت أسرة الطالب "أحمد.ع" 11 سنة بالصف السادس الابتدائى أثناء إنهاء إجراء بعض الأوراق لنجلها، أن الإدارة التعليمية تخبرها بأنه صادر بحقه حكم قضائى فى الجنحة رقم 24602 لسنة 2014 قسم أول المنصورة بالسجن ثلاثة سنوات، وبصدور الحكم فى شهر أبريل الحالى وغرامة ألف جنيه، وبالبحث حول الواقعة اكتشفت الأسرة أن الواقعة ترجع إلى فترة وجود نجلهم داخل المدرسة وأثناء لعبه مع أحد زملائه أصيب بكسر فى ذراعه، وقامت إدارة المدرسة بإخبار والدة الطفل المصاب وقامت بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد الطفل المتهم، واستمرت الدعوى حتى وصلت إلى محكمة الجنح وصدر الحكم ضده بالحبس.

وانتقد عدد من الحقوقيين الواقعة وإدارة المدرسة، وقالوا إنها يجب أن تحاكم فى الواقعة نتيجة الإهمال لأن جميع الطلاب تحت إشرافها أما أن تصل الواقعة إلى المحاكمة فهى كارثة أخرى .

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