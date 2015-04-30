أول صورة لـ"هشام طلعت مصطفى" فى مستشفى السلام الدولى

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صورة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من داخل مستشفى السلام الدولى، التى يقضى فيه فترة سجنه بعد الحكم الصادر بحقه فى قضية مقتل سوزان تميم.

ويبدو من الصورة تدهور الحالة الصحية لهشام طلعت وإجراءه عددا من العمليات الجراحية، خاصة أنه يعانى من توغل الداء النشوانى وهو نفس المرض الذى أصيب به الوزير عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

يذكر أن قوة أمنية تتواجد حاليا بمستشفى السلام الدولى، تمهيدا لنقل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من المستشفى إلى مقر محبسه بسجن طره.

وبحسب المعلومات الأولية أن قرار النقل جاء مفاجئا، خاصة أن أحدث تقرير طبى لهشام طلعت مصطفى يشير إلى وجود تباطؤ شديد فى عضلة القلب وصل إلى 20 ضربة بالدقيقة وتزايد كهرباء البطين بواقع 180 ضربة بالدقيقة، الأمر الذى ينذر بوقوع سكتة قلبية تؤدى إلى الوفاة فى حال النقل .

قوة أمنية فى مستشفى السلام لنقل هشام طلعت مصطفى لسجن طره