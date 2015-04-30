عاطل يفجر قنبلة فى وجه مكوجى بسبب "قميص" بالزاوية الحمراء

شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة جريمة قتل مثيرة راح ضحيتها مكوجى وأصيب شقيقه ببتر بيده على يد عاطل، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بقتل المجنى عليه بتفجير قنبلة بوجهه واعتدائه على شقيق القتيل بمطواة، مما أسفر عن بتر يده بسبب تأخر القتيل فى تسليم الملابس المكواة للقاتل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار تامر الدمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء للتحقيق.

تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغا بمقتل مكوجى وإصابة شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، فوجه رجال المباحث بالانتقال إلى مكان الحادث وكشف ملابساته.

وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين عاطل وبين مكوجى لتأخر الأخير فى تسليم الملابس المكواة الخاصة بالعاطل، وهو ما دفع العاطل لإحضار قنبلة "مونة" ومطواة من شقته لاستخدامها فى المشاجرة، مما دفع شقيق المكوجى للتدخل لفض الخلاف بينهما فقام العاطل بإلقاء القنبلة بوجه المكوجى، مما أسفر عن انفجارها وتطاير أجزاء من وجهه نتج عنها مقتله، كما اعتدى بالمطواة على شقيق المكوجى فأصابه ببتر بيده وفر هاربا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.