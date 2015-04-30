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بالفيديو.. بطلة العالم تروى واقعة اغتصابها على يد 4 ببورسعيد: نفسى أقتلهم

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بالفيديو.. بطلة العالم تروى واقعة اغتصابها على يد 4 ببورسعيد: نفسى أقتلهم بالفيديو.. بطلة العالم تروى واقعة اغتصابها على يد 4 ببورسعيد: نفسى أقتلهم
أكدت ياسمين بطلة العالم فى أولمبياد أثينا بمحافظة بورسعيد، 18 سنة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، التى اختطفها 4 وتناوبوا اغتصابها 3 أيام، بأنها تعرضت للخطف من قبل اثنين من الصبية أثناء خروجها من التأهيل المهنى بمركز العلاج الطبيعى، وعندما رفضت قام أحدهما بوضع يده على فمها ولى زراعها مما نتج عن كسر يدها اليسرى.

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنها أمام تهديدهما لها امتثلت وركبت معهما تروسيكل ونزلت معهما مكان مجهول، وجردوها من ملابسها وتناوبوا اغتصابها بصحبه اثنين آخرين كانوا بانتظارهم.

وأكدت بطلة العالم، أنهم قاموا بضربها وهدوها بمطواة لتشرب سجائر وحشيش رغم استغاثاتها وتوسلها لهم أن يتركوها، إلا أنهم لم يرحموها ورفضوا توسلاتها أمام رغباتهم الشيطانية .

وطالبت ياسمين من المسئولين تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة، وأن ينالوا "علقة ساخنة" لكى يكونوا عبرة لغيرهم، مضيفة: نفسى اقتلهم، واخنقهم".

وكان قد ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على اثنين من الصبية بتهمة اغتصاب الفتاة المعاقة ذهنيا، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.


>مأساة جديدة فى بورسعيد.. 4 ذئاب بشرية يختطفون معاقة ذهنيا ويتناوبون اغتصابها 3 أيام.. الجناة صورها عارية على تليفون محمول.. والضحية بطلة العالم فى ألعاب القوى بالأولمبياد الخاص 2011
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>بعد نشر "اليوم السابع" قصتها.. القبض على كلابو وزميله بتهمة اغتصاب بطلة العالم فى أولمبياد أثينا ببورسعيد.. الجناة: استدرجنا الفتاة المعاقة ذهنيا واعتدينا عليها جنسيا وأطلقنا سراحها بعد 3 أيام

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مصر 365

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