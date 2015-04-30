المنظمة الدولية للهجرة: رحلات إجلاء الأجانب من مطار صنعاء قيد الانتظار

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن رحلاتها لإجلاء الرعايا الأجانب من مطار صنعاء بالعاصمة اليمنية والتى كانت مقررة هذا الأسبوع هى قيد الانتظار الآن.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الخميس فى جنيف، إن التوقف يأتى بعد أن تم قصف مدرج مطار صنعاء، لافتة إلى أن رحلاتها الجوية من اليمن مازالت تواجه تحديات مستمرة.

وأشارت المنظمة إلى أنها كانت قد استأنفت رحلاتها من مطار صنعاء وذلك عقب أسبوع من تعليقها فى 20 أبريل الماضى حيث كانت تواجه صعوبات إدارية متزايدة تتعلق بتشغيل الرحلات من المطار، ونوهت إلى أنها عاودت رحلاتها بعد أن تلقت تأكيدات من سلطات المطار أنها ستقوم بتسهيل العمل الإنسانى.

وذكرت المنظمة أن الرحلات تم تأجيلها حتى إشعار آخر، مضيفة أنها ومنذ بدء عمليات الإجلاء قامت بمساعدة أكثر من 500 مواطن من مواطنى 20 دولة على مغادرة اليمن وذلك على متن ثلاث رحلات جوية.

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