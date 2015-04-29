إسماعيل يوسف يطير إلى المغرب لتجهيز حال الزمالك

يطير إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إلى المغرب مع هاني زادة لتجهيز كل شيء يساعد الفريق الأبيض على العودة من المغرب ومعه بطاقة الترشح للدور التالي في الكونفدرالية.

الزمالك يواجه الفتح الرباطي المغربي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية، بعد انتهاء جولة الذهاب بالتعادل السلبي.

ويحضر اللقاء 4 من أعضاء مجلس إدارة الزمالك. فبالإضافة إلى هاني زادة سيترأس البعثة أحمد مرتضى منصور ويطير مع الفريق يوم الجمعة شريف منير حسن ومصطفى سيف العماري.

وسيتواجد في مصر من مجلس الإدارة رئيس النادي مرتضى منصور ونائبه أحمد جلال إبراهيم وعضو المجلس رحاب أبو رجيلة بعد استقالة أحمد سليمان.