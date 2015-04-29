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إبراهيم يتدرب مع الزمالك بعد لقاء الكونفدرالية

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إبراهيم يتدرب مع الزمالك بعد لقاء الكونفدرالية إبراهيم يتدرب مع الزمالك بعد لقاء الكونفدرالية

ينتظم محمد إبراهيم في تدريبات الزمالك بداية من لقاء الفتح الرباطي المغربي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية الإفريقية.

اللاعب فسخ ارتباطه بنادي ماريتيمو البرتغالي وعاد للزمالك بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وكان النادي قد طلب من اللاعب الانتظام في التدريبات بعد لقاء الفتح الرباطي في المغرب، لكن اللاعب لم يمنح الزمالك وعدا بسبب أزمة مالية تخص عدم حصوله على مقدم التعاقد مع القلعة البيضاء.

واليوم الأربعاء حصل اللاعب من الزمالك على شيك بنصف مليون جنيه، لتنتهي الأزمة.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفتح الرباطي المغربي سلبيا في القاهرة، ويبحث عن الفوز خارج دياره.

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