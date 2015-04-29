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بلومبرج: التغييرات الجديدة فى السعودية تعزز سلطة الشباب

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بلومبرج: التغييرات الجديدة فى السعودية تعزز سلطة الشباب بلومبرج: التغييرات الجديدة فى السعودية تعزز سلطة الشباب
اهتمت "بلومبرج" الأمريكية بالتغييرات التى شهدتها المملكة فجر اليوم، وقالت إن الملك سلمان عين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، وجعل ابنه الثانى فى ترتيب العرش بتعيينه وليا لولى العهد بعد أقل من أربع أشهر على توليه السلطة فى البلد الذى يعد أكبر مصدر للنفط فى العالم.

تعزيز سلطة الشباب


>وأشارت بلومبرج إلى أن التغييرات تأتى مع إشراف القيادة الجديدة فى السعودية على حملة قصف ضد الحوثيين الشيعة فى اليمن، وتبنيها دورا أكثر بروزا فى السياسات الإقليمية. واعتبرت الشبكة أن التعيينات الجديدة تعزز السلطة فى يد جيل الأمراء الأصغر سنا، بقيادة ولى العهد ونجل الملك، محمد بن سلمان الذى يعتقد أنه فى الثلاثينيات من العمر، والذى سيتعين عليه أن يمنع انتشار عدم الاستقرار عبر حدود البلاد.

ترقية بن سلمان تدهش البعض


>وقال فهد ناظر، المحلل السياسى، الذى عمل فى السفارة السعودية فى واشنطن، إن قرار ترقية محمد بن سلمان سيدهش البعض نظرا لصغر سنه وعدم خبرته نسبيا، مضيفا أن قليلين فقط يعرفون الكثير عنه، ونادرا ما يتحدث علنا، لكن هذا الأمر سيتغير على الأرجح فى المستقبل.

وقالت بلومبرج إن السعودية تواجه تحديات داخلية وخارجية منها صعود داعش فى الدول المجاورة، مما أدى إلى تراجع النفط الذى أدى إلى تراجع عائدات .

الأمير قادر على تولى المسئوليات الثقيلة


>ونقلت الشبكة ما ورد فى بيان الديوان الملكى بأن الأمير محمد بن سلمان قادر ومؤهل على تولى المسئوليات الثقيلة التى يتطلبها دوره الجديد، وهذا واضح للجميع من خلال عمله ووفائه بكل المهام التى أوكلت إليه.

وتقول بلومبرج إنه قبيل تلك التعيينات، تناقش الدبلوماسيين فى الرياض حول المدى الذى سيصعد إليه نجل الملك بعدما أسندت إليه وزارة الدفاع ورئاسة الديوان الملكى ورئاسة مجلس الشئون الاقتصادية.

الجبير: صوت رئيسى فى واشنطن


>وعن تعيين عادل الجبير وزيرا للخارجية خلفا للأمر سعود الفيصل، قال جيمس دورسى، الخبير فى الدراسات الدولية، إنه يشير ضمنا إلى رغبة فى أن يكون هناك صوتا رئيسيا فى واشنطن، مضيفا أن الجبير لديه فهم الآن للكيفية التى تجرى بها الأمور فى واشنطن.

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