ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن قمح وذرة وفول صويا

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة وادى اليرموك محملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، كما استقبل الميناء السفينة مياس قادمة من روسيا أيضا ومحملة بـ66 ألف طن فول صويا، وكذلك السفينة بيكتور، والقادمة من أوكرانيا وعلى متنها 45 ألف طن ذرة.

من جانبه، أكد اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الحركة داخل الميناء تسير بالصورة الطبيعية حيث يوجد بالميناء 38 سفينة، و23 على المحطاف الخارجى و12 على الداخلى، ووصل الميناء 9 سفن وغادرت 17 سفينة، كما تسير حرركة الشاحنات بشكل طبيعى، حيث سجل الميناء دخول وخروج 99668 شاحنة.

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