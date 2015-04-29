أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن قمح وذرة وفول صويا

Google+ Print
ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن قمح وذرة وفول صويا ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن قمح وذرة وفول صويا
استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة وادى اليرموك محملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، كما استقبل الميناء السفينة مياس قادمة من روسيا أيضا ومحملة بـ66 ألف طن فول صويا، وكذلك السفينة بيكتور، والقادمة من أوكرانيا وعلى متنها 45 ألف طن ذرة.

من جانبه، أكد اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الحركة داخل الميناء تسير بالصورة الطبيعية حيث يوجد بالميناء 38 سفينة، و23 على المحطاف الخارجى و12 على الداخلى، ووصل الميناء 9 سفن وغادرت 17 سفينة، كما تسير حرركة الشاحنات بشكل طبيعى، حيث سجل الميناء دخول وخروج 99668 شاحنة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365