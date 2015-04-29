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بالفيديو.. انتظام الحركة بمترو العباسية بعد تشغيل الخط الثالث بكامل طاقته

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بالفيديو.. انتظام الحركة بمترو العباسية بعد تشغيل الخط الثالث بكامل طاقته بالفيديو.. انتظام الحركة بمترو العباسية بعد تشغيل الخط الثالث بكامل طاقته
رصد "اليوم السابع" عودة العمل لطبيعته بمحطة العباسية صباح اليوم مع تشغيل الخط الثالث للمترو بكامل طاقته، بعد إصلاح أضرار حادث تصادم قطار العباسية.

وقال المهندس أحمد عبد الحافظ نائب رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع"، إن الخط أصبح يعمل بكامل طاقته والقطارات تتوقف فى كافة المحطات بما فيها العباسية.

وأضاف عبد الحافظ:لم يهدأ لنا بال قبل إعادة الحركة لطبيعتها وكنا نعمل ليلا ونهارا من أجل رفع أثار الحادث، لاستنئاف الحركة المتوقفة.

وأكد المهندس عزت عفيفى مدير عام تشغيل الخط الثالث أن العمل بمحطة العباسية عاد لطبيعته، وتم اختبار أنظمة التشغيل بالمحطة قبل استئناف الحركة بها.


>رئيس مترو الأنفاق يعلن عودة قطارات الخط الثالث بكامل طاقتها..على فضالى: انطلاق أول قطار من العباسية بعد نجاح الاختبارات على إصلاحات أضرار التصادم.. والقطارات تتوقف بجميع المحطات من العتبة لمصر الجديدة

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مصر 365

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