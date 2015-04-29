محافظ كفر الشيخ عرضت على المتضررين من منظومة الخبز 5 مشروعات رفضوها

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن المتضررين من منظومة الخبز الـ22 الذين كانوا متواجدين بحديقة المستشفى العام عرضت عليهم 5 مشاريع للعمل بها، وكانوا من بين 400 من أصحاب المستودعات وشركات توزيع الخبز، والتى ألغيت لتطبيق منظومة الخبز بالمحافظة واستجاب لنا الكثيرون منهم ولم يتبق إلا ال22 وهم أصحاب حق ومظلومون ولديهم أسر يعولونها وكل مايريدونه توفير وظيفة حكومية، وهذا ليس فى سلطتى ولكن ما عرضته عليهم مثلهم مثل أكثر من 250كانوا متضررين من منظومة الخبز واستجابوا لى حيث عرضت خمس مقترحات كبدائل لتكون إحداها مصدر رزق لهم ومنها فتح مخابز أو توزيع منتجات القوات المسلحة.

وأضاف المحافظ فى تصريح لليوم السابع ورد لى خطاب من الدكتور عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء لبحث حالتهم ورددت بخطاب بأن هناك بدائل، ولكن ليس باستطاعتى توفير وظيفة حكومية، مشيرًا إلى أن ما تم فى محافظات الغربية والشرقية البحيرة بتعيين أمثالهم أن أصحاب الشركات والعاملين فى المنظومة القديمة كانت لهم عقود عمل وتركوا العمل بها وكونوا شركات لتوزيع الخبز فعندما طبقت منظومة الخبز الجديدة عادوا للعمل بتلك العقود من خلال التنظيم والإدارة، ولكن أصحاب شركات توزيع الخبز بكفر الشيخ لم يكونوا يعملون بعقود وكانت لهم مستودعات دقيق تحولت لشركات توزيع، وعندما ألغيت أصبح لا مورد رزق لهم فعرضت عليهم البدائل الخمسة والآن أعرض عليهم أحد البدائل الخامسة، وكذلك الاستفادة من مشروع مشروعك.

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