انفجار مخزن ذخائر بولاية شمال دارفور دون وقوع خسائر فى الأرواح

وقع انفجار بمخزن للذخائر بمحلية "المالحة" بولاية شمال دارفور- غرب السودان- اليوم الثلاثاء يتبع لقوات الاحتياطى المركزى دون وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأبلغ معتمد محلية "المالحة"، مبارك عبد الله فضل-فضائية الشروق السودانية مساء اليوم الثلاثاء-أن المخزن الذى وقع فيه الانفجار يتبع لقوات الاحتياطى المركزي، التابعة لقوات الشرطة السودانية.

وقال "إن كميات من الذخائر انفجرت دون حدوث خسائر فى الأرواح، بينما تضررت بعض المواشى كانت بالقرب من المخزن، وكشف فضل، عن تشكيل لجنة للتحقيق فى الحادثة، لمعرفة الأسباب التى أدت إلى الانفجار.

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