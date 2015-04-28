وزير الداخلية يلتقى نقيب الصحفيين ويؤكد: نحرص على توضيح الحقائق للرأى العام

التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه ظهر يوم الثلاثاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، لبحث سبل التعاون بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.

وخلال اللقاء أشاد وزير الداخلية بالدور الإيجابى والبناء الذى تقوم به الصحافة المصرية إزاء مختلف القضايا الوطنية وتعزيز مسيرة الإعلام المصرى.

وأكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الصحفية والعمل بشفافية إدراكاً لأهمية الرسالة الإعلامية من أجل إيضاح الحقائق للرأى العام، موضحاً أن الوزارة تقبل النقد البناء والإيجابى، مشيراً إلى أن المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والتكاتف والعمل الجاد لتحقيق مصلحة الوطن وإستقراره.

أكد وزير الداخلية أن الشرطة جهاز وطنى ملك للشعب يعمل فى ظل ظروف صعبة ودقيقة غير مسبوقة، ويواجه خلالها العديد من التحديات، وسيواصل رغم التضحيات الجسام أداء مهامه، ومسئولياته ولن يتهاون أبداً فى أداء رسالته السامية مهما كلفه ذلك.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن يحيى قلاش نقيب الصحفيين أعرب عن تقديره للجهود التى تبذل من قِبل رجال الشرطة من أجل آمن وإستقرار الوطن، مؤكداً حرص نقابة الصحفيين على قيام الصحافة بدورها والبحث الجاد عن المعلومات من مصادرها بموضوعية وشفافية لخدمة القضايا الوطنية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العلاقة بين وزارة الداخلية والمؤسسات الصحفية علاقة تكاملية وشراكة لابد من تعزيزها من خلال التنسيق والتواصل وتسهيل مهام الصحفيين أثناء أداء واجبهم، من أجل توعية الرأى العام .