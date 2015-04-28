ضبط عاطل ونجله بحوزتهما بنادق خرطوش بدون ترخيص فى الإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل ونجله هاربين من أحكام قضائية وبحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص.

وتم ضبط "سعيد ح ح" 57 سنة عاطل السابق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح نارى - ضرب" منهم القضية جنايات القسم "سلاح نارى"، ونجله "محمود س ح" 24 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات القسم "سلاح نارى، مقيمان القرية العشرة أبيس – دائرة القسم يحوزان أسلحة نارية وذخيرة" بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بحوزتهما عدد "2 "بندقية خرطوش عيار 12، الأولى ماركة ماجنم والثانية ماركة REMINGTON وعدد "10 "طلقات من ذات العيار، اتخذت إجراءات النشر عن البندقيتين، وأقرا بحيازتهما للسلاحين الناريين والذخيرة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة.