عندك هالات سوداء حول العينين.. اعرف أسبابها وطريقة علاجها

الإرهاق وقلة النوم، من المشكلات التى تواجه الكثيرين، وينتج عنها وجود هالات سوداء تحت العينين.>وحول هذا يقول الدكتور أحمد البديوى، أستاذ الأمراض الجلدية، إن التعرض للإرهاق الدائم وقلة النوم قد يؤثر سلبيًا على منطقة تحت العينين، مما يتسبب فى ظهور الهالات السوداء، لأن الدورة الدموية أسفل العين يحدث لها احتقان فيتجمع الدم الوريدى الناتج عن الدم غير المؤكسد، الذى يكون لونه أزرق غامقًا بسبب التواجد فى الوضع الرأسى لفترة طويلة، وعند تجمعه تحت العينين يظهر اللون الأسود القاتم أو الهالات السوداء.

يستطرد د. أحمد البديوى قائلا: "جلد الوجه ومنطقة أسفل العينين تعد من أرق جلد الجسم، لذلك تتأثر بشكل سريع بالإرهاق أو السهر، لافتًا إلى أن الاسترخاء والنوم الكافى يجعل الجسم فى وضع أفقى فيتأكسد الدم الملوت بالجسم وتقل الهالات السوداء تحت العينين.

يوصى أستاذ الأمراض الجلدية، ببعض النصائح لتجنب الهالات السوداء، منها تجنب الإرهاق والحرص على النوم عدد ساعات كاف وتناول بعض أنواع من الأدوية المهدئة، والأكلات الجيدة التى تحتوى على العناصر المعدنية، وعند ظهور الهالات السوداء يتم علاجها ببعض الكريمات المخصصة لهذه المنطقة.