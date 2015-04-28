جنايات الجيزة تستكمل محاكمة قاتل زوجة الدكتور "أسامة الحوفى"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام قرنى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفى، طبيب العيون الشهير، فى القضية رقم 3350 لسنة 2014.

تعود تفاصيل القضية حينما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المجنى عليها "عجوز" تبلغ من العمر 69 عامًا زوجة طبيب العيون الشهير الدكتور أسامة الحوفى، وأن وراء مقتلها عامل صيانة أجهزة منزلية يدعى "محمد.م" قام بالاعتداء عليها باستخدام "فاظة ورد" بضربها على رأسها بسبب خلافهما على مبلغ مالى من مستحقات إصلاحه بوتاجاز المجنى عليها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى وفر هاربًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، ومعاوناه الرائدان كريم على وكريم فوزى من القبض على المتهم بمنزله بمنطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف بينه وبين المجنى عليها على مبلغ مالى 75 جنيهًا.