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"أوباما" يتعهد بتقديم الدعم لعمدة مدينة بالتيمور لمواجهة أعمال الشغب

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"أوباما" يتعهد بتقديم الدعم لعمدة مدينة بالتيمور لمواجهة أعمال الشغب "أوباما" يتعهد بتقديم الدعم لعمدة مدينة بالتيمور لمواجهة أعمال الشغب
أجرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما الليلة اتصالا هاتفيا بعمدة مدينة بالتيمور ستيفانى بلاك، حيث أطلعته على آخر مستجدات أعمال الشغب التى تجتاح المدينة الواقعة بولاية ميريلاند الأمريكية.

وقال البيت الأبيض فى بيان له إن أوباما تعهد خلال الاتصال بتقديم كل المساعدات اللازمة لمجابهة أعمال الشغب التى اندلعت عقب تشييع جثمان مشتبه به أمريكى من أصول إفريقية كان قد توفى الأسبوع الماضى متأثرا بإصابته خلال توقيفه بأحد السجون فى بالتيمور.

من ناحية أخرى، أجرى أوباما مباحثات حول الوضع فى بالتيمور مع وزيرة العدل الأمريكية الجديدة لوريتا لينش والتى تولت منصبها رسميا اليوم الاثنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه حاكم ولاية ميريلاند لارى هوجان وضع قوات الحرس الوطنى فى حالة تأهب للتدخل فى حال الضرورة.

وكان ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة الأمريكية قد أصيبوا خلال اشتباكات مع مئات من المتظاهرين معظمهم من المراهقين فى حين تعرض الحى التجارى بمدينة بالتيمور لأعمال سلب ونهب واسعة مما أسفر عن اعتقال عشرات من المتظاهرين.


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