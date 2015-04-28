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سقوط عاطل فى يد الأمن بحيازته 10 بنادق خرطوش بإدفو

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سقوط عاطل فى يد الأمن بحيازته 10 بنادق خرطوش بإدفو سقوط عاطل فى يد الأمن بحيازته 10 بنادق خرطوش بإدفو
ألقت مباحث أسوان خلال الساعات الماضية القبض على عاطل بحيازته 10 بنادق خرطوش أثناء تواجده بدائرة مركز إدفو، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر اللازم.

وكانت مأمورية أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية وبصحبته العقيد أحمد مكى وكيل فرع البحث بإدفو، قد تمكنت من القبض على المتهم "مجدى.ص" 36 سنة عاطل من محافظة أسيوط، أثناء تواجده بناحية الغنيمية دائرة مركز إدفو وبحيازته 10 بنادق خرطوش تركى الصنع عيار 12مم و100 طلقة من نفس العيار.

تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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