طائرات عسكرية تقصف أهدافا لإرهابيين جنوب الشيخ زويد ورفح

قال شهود عيان، إن طائرات عسكرية قصفت أهدافًا لإرهابيين بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، ورفح، وسُمِعَ دوى الانفجارات الناتجة عن الضربات.

وأوضح مصدر أمنى أنه تم قصف أهداف لمسلحين وجار تحديد الخسائر، وتشهد شمال سيناء استنفارًا أمنيًا، وتطلق القوات نيرانها التحذيرية بكثافة.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن القوات أحبطت هجومًا على ارتكاز أمنى بمنطقة شرق العريش، حاول مسلحون تنفيذه، واستهداف القوات المتمركزة بطلقات نارية.

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