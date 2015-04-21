الخارجية تطالب بضرورة تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن حول اليمن

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر تؤكد على ضرورة تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، والتى تتضمن التأكيد على وحدة اليمن وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى ودعوة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن، وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والعودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجى وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات، وامتناع جماعة الحوثيين عن الأعمال العسكرية التزامًا بمقررات قرار مجلس الأمن.

وأهابت الخارجية بالأطراف اليمنية بالتوصل إلى حل توافقى والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات، التى تم التعهد بها والتعجيل بوقف العنف وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وأكد البيان أن مصر ستواصل تنسيقها الوثيق مع شركاء التحالف من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بإعادة الاستقرار لليمن وحماية الأمن القومى العربى.