مصدر يمنى: عودة الرئيس وخروج عبد الله صالح لعمان أهم بنود وقف عاصفة الحزم

كشف مصدر يمنى رفيع المستوى مقرب من الرئيس عبد ربه منصور هادى، عن أسباب إعلان قوات التحالف العربى وقف عمليات "عاصفة الحزم" العسكرية فى اليمن.

وأضاف المصدر لـ"مأرب برس" أن قرار وقف العمليات العسكرية، جاء بعد الوصول إلى تسوية سياسية، تم الاتفاق عليها، بالعاصمة المصرية القاهرة حضرته عدة أطراف يمنية ودولية.

وأوضح المصدر أن أهم بنود الاتفاق تتمثل فى عودة الرئيس عبد ربه منصور هادى لصنعاء، وانسحاب ميليشيات الحوثى، وعلى عبد الله صالح من العاصمة صنعاء بدأ من يوم الخميس المقبل وخروج صالح وأفراد عائلته إلى سلطنة عمان، وعدم مزاولة أى عمل سياسى، وتسليم الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة، والذخيرة للقوات المسلحة المؤيدة للشرعية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب وقت.

وأشار المصدر إلى أن إيقاف العمليات ليس معناه وقف إطلاق النار، وهو ما تحدث به اللواء أحمد عسيرى، المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، فى المؤتمر الصحفى المواكب لإعلان وقف العمليات مساء الليلة.

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