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استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق وسائقه فى إطلاق إرهابيين النار عليهما

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استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق وسائقه فى إطلاق إرهابيين النار عليهما استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق وسائقه فى إطلاق إرهابيين النار عليهما
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، استشهد فى حادث اغتيال نفذه إرهابيان مسلحان، كانا يستقلان دراجة بخارية، وأطلقا عليه وابلاً من الأعيرة النارية لدى خروجه من منزله بحى النعام بالمطرية، وتوفى وسائقه قبل الوصول للمستشفى.

كان الأهالى بجوار أحد المطاعم فى شارع سليم الأول بمنطقة الزيتون، قد سمعوا دوى انفجار قوى، وأبلغوا رجال الشرطة.

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