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وزير التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس للحديث عن تاريخ "الأبنودى"

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وزير التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس للحديث عن تاريخ "الأبنودى" وزير التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس للحديث عن تاريخ "الأبنودى"
قدم الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، التعازى للشعب المصرى فى رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، مؤكداً أن الراحل يعد تاريخ ، وكان له بصمة وشعر فى كل المراحل التاريخية الهامة.

وقال الرافعى: إن الأبنودى يستحق منا الكثير والكثير، كونه ساهم فى بناء الكثير من وجدان الشعب المصرى، مشيراً إلى أنه سيعمل على دراسة تدريس تاريخ "الأبنودى" بالمناهج المدرسية داخل مصر وأعماله التى خلدت الأعمال والأحداث الكبيرة التى وقعت فى مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان عبر فضائية "TEN"، أن "الأبنودى" شخصية لها قيمة وقامة أدبية كبيرة يجب إبرازها فى المناهج الدراسية كونها شخصية مؤثرة فى وجدان الشعب المصرى منذ الستينيات إلى الآن.

وقال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه سيصدر تعليماته صباح غداً الأربعاء لجميع الإدارات المدرسية على مستوى الجمهورية بأن تتحدث جميع الإذاعات المدرسية يوم الخميس المقبل عن شخصية الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى وأهم أعماله وتاريخه الوطنى.

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