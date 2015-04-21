موجز الصحافة المحلية: أروع ما أنتجه "الخال" فى مشواره الفنى والوطنى الطويل

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "مرسى بالبدلة الزرقاء"، وتفاصيل أول يوم يقضيه الرئيس الأسبق محمد مرسى بـ"البدلة الزرقاء" فى سجن برج العرب، بعد صدور حكم بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فى القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، كما تخصص الجريدة ملفًا خاصًا عن الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، الذى توفى الثلاثاء، ويضم الملف أشهر وأروع ما أنتجه الشاعر "الخال"، خلال مشواره الفنى والوطنى الطويل.

وقالت جريدة "الأهرام" إن القوات المسلحة قتلت 5 عناصر إرهابية أمس، بكمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى لـ"الأهرام" إن 5 عناصر إرهابية كانت تستقل سيارة نصف نقل أطلقوا الرصاص على الكمين بكرم القواديس واتخذوا لهم ساترا آخر بجوار الكمين مترجلين من السيارة وقامت القوات المسلحة بإطلاق قذيفة من المدفعية الثقيلة وقتلتهم جميعا، وعثر بحوزتهم على أسلحة ثقيلة وآر بى جى وفى السياق الامنى ذاته تمكنت القوات المسلحة من ضبط 15 عنصرا ارهابيا برفح والشيخ زويد وجار التحقيق معهم، يأتى ذلك فى الوقت الذى تصدت فيه أجهزة الأمن الى هجومين من العناصر الإرهابية برفح وتبادلت معهم إطلاق الرصاص وفروا هاربين، بينما أصيب ضابط بكمين الوحشى جنوب الشيخ زويد خلال الاشتباكات وقد وصف الأطباء حالته بالمستقرة وان الرصاصة أصابت قدمه اليسري.

>"التعليم" تهدر مئات الملايين فى تطوير مزيف للمناهج.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" عن هيئة النيابة الإدارية عن وجود ما اسمته "خللا وفسادا متعمدا فى عملية تأليف الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم بقصد تقاضى مكافآت باهظة دون وجه حق، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات فى إعادة طبع الكتب القديمة مع تغيير الغلاف فقط للإبهام بتطوير المناهج.

وعلمت جريدة "الشروق" من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أنه لا تزال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة لوزارة الإسكان تتفاوض مع شركة "إيجل هيلز" الإمارتية، على تفاصيل تاسيس شركة "كابتيل سيتى" التى ستنفذ مشروع العاصمة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، ووصلت المفاوضات إلى حصول الحكومة المصرية على نسبة 24% من اسهم الشركة الجديدة، بدلا من 20% وهو ما يعادل قيمة ثمن أرض المشروع فى المرحلة الأولى.

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