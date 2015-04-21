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سورى وتونسى وراء كارثة غرق المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية

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سورى وتونسى وراء كارثة غرق المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية سورى وتونسى وراء كارثة غرق المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية
وجهت نيابة كاتانيا بالجنوب الايطالى تهم القتل غير المتعمد والتحريض على الهجرة غير الشرعية , لاثنين من مهربى المهاجرين الذين لقوا مصرعهم غرقا فجر يوم السبت الماضى قبالة السواحل الليبية.

وأوضح وكيل النيابة "جيوفانى سالفي" أن المهربين كانوا بقيادة تونسى ومساعدة سورى وتسببا فى الحادث المروع نتيجة زيادة تعبئة متن قارب الصيد ومحاولات إخفاء المهاجرين داخل القارب, بجانب سوء القيادة البحرية مما أفقد القارب توازنه وإنقلابه المفاجئ وتعرض المهاجرين للغرق فى أعماق البحر.

وتضمنت أقوال الناجين أنهم إضطرا إلى التعلق بأجسام الغرقى الطافية خشية الانزلاق إلى قاع البحر.
>وذكر أحد الناجين من الحادث أنه كان على متن القارب 950 مهاجرا وليس 700 كما أعلن سابقا، من بينهم قرابة 50 طفلا و200 امرأة، يحملون جنسيات جزائرية ومصرية وصومالية، ونيجيرية، وسنغالية، ومالية وزامبية وبنجلادشية وغانية.
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مصر 365