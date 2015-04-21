الدولية للهجرة: فرقنا تواصل عملها الإغاثى فى جنوب اليمن

أكد جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه بالرغم من تدهور الأوضاع الأمنية فى جنوب اليمن، تواصل فرق المنظمة عملها على الأرض لمساعدة المشردين داخليا من الأسر الأكثر ضعفا فى مدن عدن وأبين، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإغاثية غير الغذائية والمواد اللازمة للإيواء.

وأوضح المتحدث - خلال مؤتمر صحفى عقده فى جنيف اليوم الثلاثاء - أن فرق المنظمة فى عدن تمكنت من الوصول ومساعدة حوالى 60 أسرة لجأت إلى المدارس العامة، علاوة على 85 أسرة نزحت فرارا من العنف وتعيش فى مناطق مفتوحة بأبين.

وفى السياق ذاته، قال رئيس المكتب الفرعى للمنظمة الدولية للهجرة فى عدن سلامة مبارك إنه على الرغم من أن الوضع الأمنى فى عدن لا يزال هشا للغاية، فإن المنظمة عازمة على الاستمرار فى مساعدة هذة العائلات النازحة، والتى هى فى حاجة فورية إلى المساعدة ولا يمكن تركها دون حماية .

>وأفادت منظمة الهجرة بأن فرقها الصحية تعمل أيضا فى مناطق أخرى بينها أبين ولحج وصنعاء وحرض، لافتة إلى أن الفرق تعمل فى المرافق الصحية حيث يتم استقبال معظم ضحايا الاشتباكات الجارية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تقوم بتوفير الرعاية الصحية أيضا لرعايا بلدان العالم الثالث الذين هم فى حاجة لذلك بمستشفى البساتين بعدن وأبنا فى صنعاء وإحدى عيادات مدينة حرض، كما تقوم فرق المنظمة بزيارات متتابعة للمهاجرين من هؤلاء فى المستشفيات.

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