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إنشاء حى جديد بالإسكندرية وتعديل قرارات تخصيص أراضى الشباب

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إنشاء حى جديد بالإسكندرية وتعديل قرارات تخصيص أراضى الشباب إنشاء حى جديد بالإسكندرية وتعديل قرارات تخصيص أراضى الشباب
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على اعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جديد بمحافظة الإسكندرية باسم حى العامرية ثان وانفصاله عن نطاق حى العامرية، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة العامرية، مع تعديل مسمى حى العامرية ليكون حى العامرية أول، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم أول شرطة العامرية.

وجاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، التى عقدت اليوم برئاسة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأمانة سر اللواء حسين رمزى السكرتير العام، وبحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام المساعد، والدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة المسائل والمستجدات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على تعديل قرارات تخصيص بعض أراضى مراكز الشباب ضمن البروتوكول المبرم بين وزارتى الشباب والرياضة، والتربية والتعليم من إنشاء مركز شباب إلى إنشاء مركز شباب ومدرسة.

هذا وقد تمت إحاطة المجلس ببروتوكول التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، أشار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية إلى أنه سيتم عمل مسابقات بين الأحياء، وذلك لاختيار أفضل حى من حيث الخدمات التى يقدمها، وسوف يتم الاختيار من خلال استبيان المواطنين داخل كل حى، كذلك سيتم عمل تلك المسابقات بين المدارس لاختيار أفضل المدارس، وكذا تطبيقها على مراكز الشباب، وهذا لخلق روح المنافسة بين الجميع، مؤكدا أن المنافسة هى أفضل شىء للتنمية.

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مصر 365

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