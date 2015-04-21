بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم

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وفاة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى بعد صراع مع المرض

السجن المشدد20 عامًا لمرسى والعريان والبلتاجى بقضية الاتحادية

وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية..والعربى يستقبل الفريق حجازى

“الرى” تخطر “الإسكان” لوقف محطات الشرب بعد غرق 500 طن فوسفات فى النيل