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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم

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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفاة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى بعد صراع مع المرض

السجن المشدد20 عامًا لمرسى والعريان والبلتاجى بقضية الاتحادية

وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية..والعربى يستقبل الفريق حجازى

“الرى” تخطر “الإسكان” لوقف محطات الشرب بعد غرق 500 طن فوسفات فى النيل

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مصر 365

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