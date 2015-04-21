موجز أخبار مصر للساعة 10.. انتهاء "عاصفة الحزم" وبدء "إعادة الأمل" باليمن

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها انتهاء عملية "عاصفة الحزم" باليمن، وقتل أمن سيناء لأربعة مسلحين وإلقاء القبض على 10 مشتبهين بهم، وحبس محمد مرسى 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى عنف "فض رابعة"، إضافة إلى أداء صلاة الجنازة على الأبنودى بمسجد الهيئة بالإسماعيلية استعدادًا لدفنه.

وكان فى مقدمة الأخبار أفادت فضائية "العربية الحدث" فى خبر عاجل لها، أن قيادة التحالف العربى المشترك الذى تقوده المملكة العربية السعودية ضد المليشيات الحوثية باليمن، أعلنت عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها بالجمهورية اليمنية، وبدء عملية "إعادة الأمل" لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن. وأضافت قيادة التحالف العربى، فى بيان لها، منذ قليل أنها تطالب بسرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن.

وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء مساء اليوم، أن نتائج الحملات الأمنية خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 4 وإلقاء القبض على 10 مشتبهين بهم، بينهم عدد 7 من المطلوبين أمنيًا، وجار فحصهم أمنيًا. كما شهدت الحملة الأمنية حرق 10 منازل و13 عشة وسيارة تايلاندى، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية.

كما أدى عدد كبير من الفنانين، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمسجد الهيئة بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية، استعدادًا لدفنه. وجاء على رأس المؤدين لصلاة الجنازة القيادات الشعبية والتنفيذية والفنان على الحجار والفنان محمد منير، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا بمنزله بقرية الضبعية.

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